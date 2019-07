Passagiers én spoorbonden eensgezind: “NMBS bereikt nieuw dieptepunt”

Hoe komt het dat het spoor zozeer te lijden heeft onder de hitte? Dat heeft alles te maken met de impact van de warmte op de rails en op de bovenleiding.

Spoorstaven worden vandaag afgeregeld op een temperatuur van 25 graden. Bij die temperatuur zijn ze spanningsneutraal. Bij elke graad boven de 25 graden komt er op het spoor een kracht bij tussen 1,5 tot 2 ton. Donderdag maten medewerkers van Infrabel een temperatuur van 55 graden op de sporen. Dat wil dus zeggen dat er een extra druk van 50 tot 60 ton op de sporen stond. Uitzettoestellen vangen gelukkig de extra druk op, of alle sporen zouden knikken.

De bovenleiding wordt afgesteld op 15 graden. Bij hoge temperaturen kunnen de kabels 10 tot 15 centimeter doorhangen. “Maar we moeten in België ook nog altijd rekening houden met een strenge winter”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Het is dus een compromis vinden tussen warm en koud. Want bij echt koude temperaturen kunnen de sporen en de bovenleiding breken omdat het metaal dan krimpt.”

“Het is mogelijk dat we de spoorweginfrastructuur afstemmen op warmere temperaturen”, aldus Baeken. “Maar we moeten eerst alles grondig analyseren voor we onze 3.600 kilometer spoor aanpassen.” (thv)