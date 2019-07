Tot derde van appelen en peren verbrand

Zon is ideaal voor het suikergehalte in fruit, maar de overdaad van de voorbije dagen heeft zijn tol geëist. Fruittelers verloren tot een derde van alle appels en peren. Vooral fruit in de kop van de boom en aan de westkant is verbrand geraakt. Eerst lijkt de verkleuring nog mee te vallen, maar het lichtrood gaat na enkele uren naar bruin en uiteindelijk gitzwart. “Waardeloos. Niemand die het dan nog wil kopen”, zegt Jef Vercammen van het Truiense onderzoeksinstituut Proefcentrum Fruitteelt. Zonnebrand komt wel vaker voor, maar zelden op deze schaal. “Er valt weinig tegen te doen”, zegt Vercammen. De meeste bomen worden nu uitgedund en het getroffen fruit blijft op de grond achter. Een verzekering hiertegen bestaat niet, waardoor fruittelers het verlies zelf moeten dragen. (agg,ptb)