Van 40 naar 20 graden: gaan we snotteren?

In enkele dagen tijd van 40 naar 25 en uiteindelijk 20 graden Celsius. Dat laat zich voelen op de luchtwegen. Toch zal de fikse temperatuurschommeling geen verkoudheid met zich brengen.“Simpelweg omdat het virus, de boosdoener, nauwelijks voorkomt. Het duikt pas in de wintermaanden op”, zegt professor huisartsengeneeskunde Jan Verbrakel (KU Leuven).

Volgens de arts is het een populaire misvatting dat een verkoudheid enkel door een dalende temperatuur veroorzaakt wordt. Pechvogels die toch een virus treffen, hebben in deze tijd van het jaar bovendien minder kans om het door te geven. “In tegenstelling tot in de wintermaanden zitten we minder opeengepakt in gesloten ruimtes.” (agg)