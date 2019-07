Bij sommige bomen lijkt het al herfst

Bladeren verdorren en vallen op de grond. Het is alsof heel wat bomen lijden onder de langdurige droge en de loden zon. Een gezonde indruk geeft zo’n doffe beuk of berk niet. Maar sterven doen ze niet, zegt plantendeskundige Roosmarijn Steeman van Natuurpunt. “Bomen verdampen dagelijks 100 liter water via hun bladerdak. Als water schaars wordt, laten ze een derde tot maximaal de helft van hun bladeren vallen. Na regenval herstelt het bladerdak zich deels.” Vooral bomen die niet diep wortelen schudden overtollig groen af. Dat zijn de beuk, berk, populier en wilg. “Jonge bomen gaan er wel aan als ze niet wekelijks water krijgen”, zegt Steeman. “En als dit zich iedere zomer herhaalt dan gaan de bomen minder snel groeien en verzwakt hun weerstand.” (agg)