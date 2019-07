Trump speecht voor vals presidentieel zegel, ‘dader’ ontslagen

Donald Trump heeft dinsdag een groep studenten toegesproken vanop een podium in Washington met achter hem een vals presidentieel zegel. Een medewerker van de uitnodigende organisatie, de conservatieve groep Turning Point USA, had de afbeelding snel gezocht op Google, maar hij belandde nietsvermoedend bij een parodie van het zegel. Daarop is niet één kop van een arend te zien, maar een tweekoppige variant zoals op het Russische nationaal embleem. Ook houdt de arend in de ene klauw golfclubs in plaats van pijlen, in de andere dollarbiljetten in plaats van een olijftak.

De verantwoordelijke voor de vergissing is stante pede ontslagen. De organisatie zegt dat de fout het gevolg was van haastwerk. De maker van het verkeerde zegel, die een webwinkel heeft met allerhande artikelen waarop de president belachelijk wordt gemaakt, reageert euforisch. “Mijn dag was goed toen ik het zag”, zegt hij.

(gjs)