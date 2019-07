Fietsersbond pleit voor algemene verkeersregels rond speed pedelecs

23.666 speed pedelecs rijden er momenteel op onze wegen. Zo’n 95 procent daarvan in Vlaanderen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Toen waren ze nog met ‘amper’ 11.000. Het is steden en gemeenten nu wel duidelijk dat ze die ultrasnelle fietsen in goede banen moeten leiden. De stad Antwerpen wil ze alvast zo veel mogelijk gelijkstellen met de gewone fiets.

Concreet mag de speed pedelec straks tegen de richting rijden waar de gewone fiets dat ook mag. En hij mag ook het park door, op voorwaarde dat de snelheid beperkt blijft tot maximaal 20 kilometer per uur. “In een druk park voorbij razen met 40 per uur is geen goed idee. We zullen dat ook duidelijk maken met een campagne”, zegt de Antwerpse schepen van Mobiliteit, Koen Kennis. “We willen de speed pedelec dus niet ontmoedigen, maar er moeten wel concrete regels gelden waarbij rekening wordt gehouden met de andere weggebruikers.”

De stad zal borden installeren om aan te duiden waar de pedelecs welkom zijn en hoe snel ze maximaal mogen rijden. “Op plaatsen zoals de Meir zouden we eigenlijk dynamische borden willen plaatsen, om aan te geven dat fietsen er ’s ochtends nog wel kan, maar wordt verboden op heel drukke shopmomenten.”

De Fietsersbond juicht de nieuwe regels toe. “Het is goed dat er eindelijk regels opgesteld worden, met een duidelijke visie erachter. Wel hadden we liever een overkoepelende regelgeving gehad”, zegt woordvoerder Wies Callens. “Je kan van pedelec-gebruikers niet verwachten dat ze per gemeente of stad de verschillende regels gaan leren. Wij dringen eropaan dat de volgende regering werk maakt van een algemeen beleid.”

De Vereniging van Steden en Gemeenten zegt bezig te zijn met een meer algemene richtlijn. “Maar de wet bepaalt nu eenmaal dat alle wegbeheerders eigen regels mogen opleggen. En we vinden dat maatwerk per stad of dorp wel belangrijk. Je kan de pedelec niet op dezelfde manier behandelen in een klein dorp zonder fietspaden als in een grote stad. Op vraag van Gent zitten we hierover in het najaar samen, en dan zullen we de eerste ervaringen van Antwerpen al kunnen meenemen”, zegt woordvoerder Nathalie Debast.