Korpschef boos na lekken nummerplaten anonieme voertuigen: “Zo kunnen we geen drugsdealers meer vatten”

Dendermonde - Korpschef Patrick Feys van de lokale politie van Dendermonde neemt het niet dat de nummerplaten van de anonieme politievoertuigen zijn gelekt. “Op die manier kunnen we ons werk niet naar behoren doen”, zegt hij.

Het bemande flitsvoertuig van de politie wisselde onlangs van nummerplaat: 1-ATH werd 1-WND. Dat werd openbaar gepost in de Facebookgroep ‘Samen vermijden we de alcoholcontroles in de regio Dender’. De korpschef wordt er allesbehalve vrolijk van. Maar daar bleef het niet bij.

“Op de Facebookpagina circuleren nog enkele andere nummerplaten en politievoertuigen. Onze enige reactie hierop is dat we dankzij onze inspanningen het aantal letselongevallen de jongste tien jaar met vijftig procent hebben doen dalen en dat we onze controles vooral toespitsen op de plaatsen waar er ook effectief onveilige situaties zijn en waar ongevallen gebeuren”, zegt Patrick Feys. “We blijven innoveren en we blijven ons voertuigenpark dermate aanpassen om onder de radar te blijven voor sommige criminaliteitsfenomenen zoals drugstrafiek.”

Daarom roept de korpschef op om zeker de nummerplaten van de anonieme voertuigen niet te lekken.

“Ik vraag inderdaad om de nummerplaten niet bekend te maken. Wat we niet kunnen vermijden, is dat de locaties waar de flitswagen staat opgesteld, worden doorgegeven. Maar dat is op zich niet zo heel erg. Alleen moet het toch de bedoeling blijven dat wie zich niet aan de regels houdt, een boete kan krijgen.”

“Bovendien is het onmogelijk om onze anonieme voertuigen optimaal te gebruiken om bijvoorbeeld drugsdealers in onze stad uit het verkeer te halen wanneer iedereen weet dat het een politievoertuig is”, aldus nog de politiechef. “Ik hoop dat de boodschap bij de beheerders van de pagina is overgekomen en dat ze er iets aan doen.”