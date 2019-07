COMMENTAAR. We vragen respect voor ‘The Verminator’: “Het zou onverstandig zijn Vermaelen af te schrijven voor de Duivels”

Het contrast kan niet groter zijn. Terwijl dit weekend alle schijnwerpers gericht zijn op de terugkeer van Vince the Prince in het Astridpark, ondertekent die andere ex-kapitein en ver­dediger van de Rode Duivels, ­Thomas Vermaelen, een contract in Japan. Bij Vissel Kobe, een club en een competitie die helemaal onbekend zijn voor het Belgische publiek.