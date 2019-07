Chinees bod op Ivan Santini stelt Anderlecht in staat om nieuwe spits te halen

Anderlecht begint tegen KV Oostende en dat zal zonder Ivan Santini (30) zijn. De topschutter is op weg naar het Chinese Jiangsu Suning dat 5 miljoen euro biedt. Daarmee kan RSCA een nieuwe spits kopen.

Gisteren was Ivan Santini nog in België, maar Anderlecht wil van hem af. De Kroaat scoorde vorig seizoen wel 16 goals, maar is niet de meevoetballende spits die Kompany wil. De voorbije dagen werd Santini nog aan Trabzonspor gelinkt, maar met hen kwam het niet rond. Het Chinese Jiangsu Suning legt nu wel 5 miljoen op tafel en de aanvaller kan er zijn jaarsalaris van 1,5 miljoen bruto overtreffen.

Santini nam ondertussen afscheid van zijn ploegmaats en Anderlecht is enthousiast. Ze kochten de aanvaller voor 2,5 miljoen en verdienen straks het dubbele. Zo wordt de kassa ook gespijsd, want daar zat nu slechts 750.000 euro van Appiah (Nantes) en 400.000 euro van Ganvoula (Bochum) in.

Met dat geld kan een nieuwe aanvaller gekocht worden. Al blijft het opletten. Anderlecht verkocht ooit bijna Okaka aan Jiangsu Suning, maar dat mislukte nog omdat Okaka een ongeïnteresseerde indruk maakte op de Chinezen.

Kums genegeerd?

Wie er tegen Oostende normaal ook niet bij is, is Sven Kums. In principe laat Kompany hem ­samen met onder anderen Trebel, Saief, Milic en Kayembe uit de kern. Youngster Sieben Dewaele maakt een goeie kans op een basisplaats, net als Zulj. Ook jonkies Doku (17) en Lutonda (18) mogen aan de aftrap verwacht worden. Als het zover komt, is dat een duidelijke boodschap voor Kums.