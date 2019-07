COLUMN DIJKSHOORN. “Vergeleken met wielerfanaten zijn voetbalsupporters middeleeuwse heiligen”

Ik wind mij hier weleens op over voetbalsupporters. Vaak komt die opwinding voort uit nostalgie. Ik verlang intens naar de tijd dat iedereen in zijn eigen kleren naar het stadion ging en niet in een shirt van 130 euro met de naam van een vage Italiaanse aankoop achter op de rug. Nu ik de laatste weken naar de Tour de France heb gekeken, kantelt dat beeld. Vergeleken met wielerfanaten zijn voetbalsupporters middeleeuwse heiligen.