Olivier Deschacht begint bij Zulte Waregem aan zijn (wellicht) laatste seizoen als prof: “Ik ben al drie jaar boven datum”

Olivier Deschacht is een gelukkig man. De 38-jarige verdediger sloeg een aanbieding van KV Kortrijk om T2 te worden af. Toen Zulte Waregem telefonisch contact opnam, was dat voor hem “een godsgeschenk”. “Een halfuur later zat ik in het bureau van meneer Cordier. Dit was het eerste aanbod waarover ik niet getwijfeld heb”, aldus de veteraan.