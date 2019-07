CLUBNIEUWS. Gentse recordtransfer klaar voor debuut, Berahino nog niet van Essevee

Het eerste voetbalweekend is er. Eindelijk weer Jupiler Pro League! Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws.

AA GENT. Recordtransfer Ngadeu lijkt klaar voor debuut

AA Gent tastte diep in de geldbuidel – 4,5 miljoen euro – voor Michael Ngadeu en het lijkt er sterk op dat de 28-jarige Kameroense verdediger heel snel in actie komt voor de Buffalo’s. Jess Thorup lijkt alvast overtuigd van zijn fysieke paraatheid. “Ngadeu is in staat om zondag te spelen. Als je het hem vraagt, was die ene week vakantie met zijn familie – waarbij hij een programma afwerkte dat we hem meegaven – voldoende. Hij speelde drie weken terug nog tegen Nigeria en indien nodig kan hij zondag debuteren.”

Dit is ook merkbaar aan de wijzigingen aan de Europese lijst. “Ik mocht twee nieuwe namen opgeven en koos voor Ngadeu en Mohammadi, omdat zij het dichtst bij het elftal staan om minuten te maken”, aldus de Deense coach. Voor Laurent Depoitre is het nog even geduld oefenen. (ssg)

CERCLE BRUGGE. Biancone en Decostere vallen nog af

Na de laatste training vertrok de groep om 18 uur op afzondering. Biancone, die pas donderdag was aangekomen na verplichtingen met de Franse nationale jeugdploeg, viel net als Decostere nog af. Er blijven negentien spelers over onder wie drie keepers.

Het fandorp is open vanaf 16.30 uur. Een grote rij fans schoof gisteren nog aan voor tickets en abonnementen. Gisteren werd ook nog de laatste hand gelegd aan de nieuwe Cercle-pub. (kv)

CLUB BRUGGE. Clement wil vervanger voor Nakamba

Minder goed nieuws voor Club Brugge bij de competitiestart: Bran­don Mechele is mogelijk enkele weken out met een blessure aan de achillespees. De verdediger moest de galawedstrijd tegen Lissabon aan zich laten voorbijgaan en zit ook tegen Waasland-Beveren niet in de kern. “Zijn blessure is onder controle, maar dit is een nadeel, want we verliezen een international”, zegt Philippe Clement. Mogelijk komt ook de heenmatch tegen Dynamo Kiev op 6 augustus in het gedrang. Voorts liet Clement verstaan dat hij een vervanger wil voor Nakamba, die naar Aston Villa trekt. “Iedereen binnen de club is het daarover eens. Rits en Amrabat spelen nog iets aanvallender, dus we kunnen een meer controlerend type zeker gebruiken.” (jve)

KV MECHELEN. Rugnummer Thoelen eerbetoon aan overleden dochtertje

Elf jaar na zijn eerste en tot vandaag ook enige officiële competitiewedstrijd voor KV Mechelen keert Yannick Thoelen vanavond terug onder de lat bij Malinwa. De doelman zal het rugnummer 15 dragen. Een eerbetoon aan zijn dochtertje Lia, dat op 15 januari van dit jaar kort na haar geboorte overleed. Tegen Zulte Waregem mist KV Mechelen de geblesseerden Tainmont (achillespees), Castro (spierscheur) en Lemoine (fysieke achterstand). Nieuwkomer Dante Vanzeir is speelgerechtigd en werd opgenomen in de selectie. (thst)

KV OOSTENDE. Guri wordt klaargestoomd

Mogelijk kan coach Ingebrigtsen dan toch een beroep doen op zijn enige centrale spits in de selectie. Sindrit Guri kon gisteren grotendeels meetrainen en wordt klaargestoomd voor morgen. Vandaag wordt de knoop doorgehakt over zijn inzetbaarheid.

Vanochtend staat er een open training gepland op het hoofdveld in de Versluys Arena. KV Oostende en partner Filou trakteren tot 10.00 uur op gratis ontbijt in de spektakelzaal en na de training krijgt elke aanwezige fan nog een gratis biertje. De fanshop is geopend tot 12.00 uur. (jve)

STVV. Geen Sankhon en Mmaee

Achteraan is het puzzelen voor STVV-coach Marc Brys. Sankhon (spierscheur onder de voet, wellicht twee maanden out) en Mmaee (botkneuzing) zijn niet speelklaar. Wie komt dus op rechts in de defensie? Janssens of Thibault De Smet (tegen zijn voet)? Voorin lijkt de enige optie de jonge Balongo te zijn. Met Boli als joker. Doelman Schmidt is toch speelgerechtigd. (rco)

WAASLAND-BEVEREN. Keita en Vanzo vallen naast de selectie

Trainer Adnan Custovic kan vanavond door blessures geen beroep doen op Milan Massop (mag ook weg) en Karlo Lulic. Opmerkelijk: Paul Keita en Floriano Vanzo zijn fit, maar vallen naast de selectie. In doel krijgt Pirard de voorkeur op Debaty. Het is trouwens al vijf jaar geleden dat Waasland-Beveren de competitie nog eens met een thuismatch begon. In het seizoen 2014-2015 werd op speeldag 1 met 0-2 verloren van ... Club Brugge, de tegenstander van vanavond. Maar: vorig seizoen sprokkelde Waasland-Beveren wel 4 op 6 tegen Club. (whb)

ZULTE WAREGEM. Berahino nog niet van Essevee

Blijft Saido Berahino bij Zulte Waregem? Als het van Francky Dury afhangt wel. “Hij is even terug naar Engeland om er zijn paspoort en papieren te regelen. Zondag of maandag komt hij terug.” Er moet onder meer nog een akkoord gevonden worden met zijn huidige club Stoke City.

Naast Berahino zoekt Essevee nog een verdedigende middenvelder als back-up voor Seck. Nill De Pauw heeft zijn transfer naar het Turkse Rizespor afgerond. “Hij kon er het dubbele verdienen en voor drie jaar tekenen”, zegt Dury. “Wat moet je dan zeggen? Het enige wat je kan doen is op zijn minst hetzelfde aanbieden.”

Zulte Waregem moet het vanavond zonder aanvaller Dimitri Oberlin doen. De spits liep in de oefenpartij tegen KV Oostende een enkelblessure op. “Er is wat vochtvorming opgetreden in zijn voet”, zegt Francky Dury. “Cyle Larin is klaar om te spelen. Ook Bruno is inzetbaar. Hij kwam hier toe en zijn vetpercentage zat goed en zijn testen waren prima.”

Marko Bürki (teen) traint opnieuw mee, maar is nog niet fit genoeg om aan te treden tegen KV Mechelen. (jcs)