Hoongelach voor Hazard en Real, dat met een 3-7-nederlaag (!) terug naar Spanje vliegt

Courtois en Hazard samen aan de aftrap – het moest een mooie Madrileense derby worden nabij New York. Dat werd het ook, maar enkel voor Atlético. Na 45 minuten stond Real al 0-5 (!) achter, het verloor uiteindelijk met 3-7. U leest het goed. We wisten werkelijk niet wat we zagen. Het had ook 3-12 kunnen zijn. Hoe zeg je ‘crisis’ in het Spaans?

Het zal vannacht muisstil geweest zijn bij Real, tijdens de terugvlucht naar Madrid. En niet alleen omdat iedereen lag te pitten. Neen, de knoert van een nederlaag tegen stadsrivaal Atlético enkele uren voordien kwam simpelweg keihard aan. Oefenmatch of niet, zo sluit je een drieweekse stage niet af – onvergeeflijk. Nooit gedacht dat we deze statistiek moesten opdiepen, maar we stevenden lange tijd af op het zwaarste derbyverlies ooit voor de Koninklijke – het record stond op 0-5, daterend van 71 jaar geleden. Al klinkt 3-7 eigenlijk nog zwaarder.

LEES OOK. Zidane na de 3-7-pandoering: “Laag rendement bij Hazard? We treffen allemáál schuld”

Felix, dat smaakt

Foto: AP

Real zag er in grote delen van de wedstrijden tegen Bayern München (1-3 in Houston) en Arsenal (2-2 nabij Washington DC) al niet te best uit. Maar wat het gisteravond in het maar voor 70 procent gevulde MetLife Stadium op de mat bracht – of vooral níét bracht –, was ongezien. Thibaut Courtois en Eden Hazard stonden samen aan de aftrap, in een op papier sterke formatie. Maar het was niet Hazard die de show stal. Dat deed ene Joao Felix. Amper 19 jaar is het Portugese toptalent, maar hij was werkelijk ongrijpbaar. Na één minuut zette hij Diego Costa al op weg naar de 0-1 – Courtois werd geklopt door een afgeweken bal. Atlético bleef dreigen en acht minuten later stond Felix – ‘Oeh, dat smaakt’ – zelf aan het kanon: 0-2. Koke bediende met een wippertje Correa – ingevallen voor de geblesseerde Morata – voor de 0-3, en de 0-4 was werkelijk stuitend. Ramos zette de goal van Costa zelf op door dramatisch uitverdedigen. Courtois stond erbij en keek ernaar, Zidane idem – ongeloof op hun gezichten. Madre mía, was dit echt aan het gebeuren?

Navas in schietkraam

Ja, en vlak voor rust stonden de forfaitcijfers al op het bord. Atlético kreeg een penalty, Costa vervolledigde zijn hattrick vanaf de stip. Met hoongelach verliet Real het veld. Hazard deelde in de malaise. Hij mag dan wel op de cover van de nieuwe FIFA staan, het liep bijlange niet zo vlot als op zijn PlayStation. Vanwege de schandalige tussenstand moest hij net als enkele andere sterren na rust nog een kwartier blijven staan. Courtois werd uit zijn lijden verlost, Navas moest maar in dat schietkraam gaan staan. De Costa Ricaan slikte na vijf minuten al de 0-6 – de vierde van Costa.

Foto: EPA-EFE

Op het uur, vlak voor zijn wissel, dan toch een opflakkering van onze landgenoot. Nabij de cornervlag wist Hazard zich voorbij Correa te wurmen en vond hij Nacho voor doel. De Spanjaard werkte achter het steunbeen af – de 1-6 was een feit. Noem het alsjeblief geen eerreder. Zeker niet omdat Vitolo er nog 1-7 van maakte. Intussen stonden beide ploegen ook al met tien, na het gebruikelijke relletje. Carvajal en Costa lieten zich uitsluiten.

Wat nu, Zidane?

Maar ach, het kansenfestival van de Colchoneros bleef gewoon duren. 1-10: het had zomaar gekund. Maar de mannen van Simeone vonden het blijkbaar welletjes. Benzema vanaf de stip en Hernandez ‘milderden’ nog, tot 3-7. En nu, Zidane? Een doorsnee coach lag na zo’n resultaat al met één been buiten, de legendarische Fransman uiteraard niet. Maar er is onnoemelijk veel werk aan de winkel, zo werd in de VS pijnlijk duidelijk. Bale gaat nu naar China, maar komt er na Hazard nog een nieuwe Galactico bij? Real gaf al meer dan 300 miljoen euro uit, maar een Pogba is plots meer dan welgekomen.

Real Madrid: Courtois (46’ Navas), Odriozola (46’ Carvajal), Nacho, Ramos (61’ Hernandez), Marcelo (61’ De La Fuente), Kroos, Modric (61’ Kubo), Isco (61’ Rodrygo), Vinicius Jr. (46’ Vazquez), Jovic (29’ Benzema), Hazard (61’ Bale)

Atlético Madrid: Oblak, Trippier (65’ Munoz), Savic (65’ Montero), Hermoso (66’ Montero), Lodi (66’ Sanchez), Felix (66’ Vitolo), Niguez (66’ Herrera), Koke (65’ Llorente), Lemar (66’ Sanabria), Costa, Morata (12’ Correa, 66’ Camello)

Doelpunten: 1’ Costa 0-1, 8’ Felix 0-2, 19’ Correa 0-3, 28’ Costa 0-4, 45’ Costa (strafschop) 0-5, 51’ Costa 0-6, 59’ Nacho 1-6, 70’ Vitolo 1-7, 86’ Benzema (strafschop) 2-7, 89’ Hernandez 3-7

Rode kaarten: 64’ Carvajal, 64’ Costa