Zidane na de 3-7-pandoering: “Laag rendement bij Hazard? We treffen allemáál schuld”

Zinédine Zidane probeerde ondanks de zware 3-7-nederlaag tegen Atlético de rust te bewaren. “Ik blijf ervan overtuigd dat we een goed seizoen tegemoet gaan”, zei de Franse coach van Real Madrid. Een opti-opti-optimist…

“We zijn gewoon heel slecht aan deze match begonnen”, zei Zidane. “We stonden na acht minuten al 0-2 achter en konden niet reageren. In de eerste helft kwamen we op geen enkel moment in de match. Het ontbrak ons aan… alles. Vooral aan intensiteit, wat noodzakelijk is op dit niveau. Wij beschouwden dit blijkbaar als een oefenmatch, Atlético niet. Maar goed: we weten dat we zeven goals hebben geslikt, en dat dat niet mag gebeuren. De spelers zijn daar ook ontgoocheld over. Tegelijk blijft het een voorbereidingsmatch. Zij waren beter, klaar. Meer valt er niet over te zeggen.”

Uiteraard nam de Spaanse pers geen vrede met die uitleg en volgden er nog enkele kritische vragen. Of Zidane het gevoel heeft dat sinds hij terug is – sinds midden maart –, de spelers hem in de steek laten. “Neen, zo zie ik dat niet. We kwamen vanavond op bepaalde vlakken tekort, maar we moeten rustig blijven. We moeten gewoon zien dat we klaar zijn op 17 augustus, als de competitie start.”

Goed analyseren

Er werd hem ook gevraagd naar het “lage rendement van Eden Hazard”, die net als tegen Arsenal amper in het stuk voorkwam. Maar de Rode Duivel deelde natuurlijk in de malaise, no way dat Zidane hem zou afvallen. “Het gaat hier niet om Hazard. Ik zag laag rendement bij eenieder van ons, om te beginnen bij mezelf. Ik wil de schuld niet bij één of twee spelers leggen, we treffen allemáál schuld. We lieten het allen afweten, vooral in het begin.”

Maar geen probleem dus, volgens Zidane. “Deze slechte match doet pijn, maar ik maak me geen zorgen. We gaan nu goed analyseren wat we volgende keer beter kunnen doen. We gaan een goed seizoen tegemoet, daar ben ik nog altijd van overtuigd.”