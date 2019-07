Onderzoek naar fraude bij Kansspelcommissie

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar fraude bij de Kansspelcommissie. De voorzitter diende klacht in tegen de directeur-generaal, omdat die IT-materiaal op een onwettige manier verkocht zou hebben. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen zaterdag.

Het Brusselse parket bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar de vermeende onwettige verkoop van IT-materiaal begin dit jaar. Een aantal oude, afgeschreven servers zou verdwenen zijn uit de gebouwen van de Kansspelcommissie en vervolgens op de privémarkt verkocht zijn voor een slordige 6.000 euro.

“We gaan na of dit een vergissing was, dan wel een misdrijf”, zegt het parket. Het onderzoek speelt zich alleszins af op het hoogste niveau. De klacht is volgens het parket gericht tegen directeur-generaal Peter Naessens. Hij werd in mei al ingediend door magistraat Etienne Marique, de voorzitter van de Kansspelcommissie. Die laatste weigert inhoudelijk commentaar te geven, maar heeft het wel over “een pijnlijke affaire”.

“Geruchten”

De geviseerde directeur-generaal stelt dan weer dat de klacht geen steek houdt. “Hij is gebaseerd op geruchten”, zegt zijn advocaat Anne Marie De Clerck. “Het onderzoek zal dat uitwijzen. Mijn cliënt heeft een onberispelijke reputatie.”

De zaak legt evenwel een ernstige vertrouwensbreuk bloot aan de top van de Kansspelcommissie.