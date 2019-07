FC De Kampioenen in rouw om verlies van ‘conciërge’ Hubert (88)

Ranst - Vrijdagochtend is Hubert Van de Perre overleden. ‘Beer’, zoals iedereen de gepensioneerde kasseilegger van het Antwerpse Zuid noemde, was erevoorzitter van KFC Sint-Michiel en jarenlang de ‘conciërge’ van FC De Kampioenen.

Hubert Van de Perre zou op 10 augustus 89 jaar geworden zijn. Niemand die ooit een uitwedstrijd kwam spelen op het voormalige terrein van KFC Sint-Michiel, alias ‘de Great Old van de Katholieke Voetbalbond’, kan deze flamboyante en innemende figuur vergeten zijn. Sinds 1977 beredderden hij en zijn echtgenote Mariette alles op en rond het legendarische veld op de Ranstsesteenweg in Emblem, ook bekend als het veld van FC De Kampioenen. Tijdens de opnames van die serie zorgde Van de Perre voor de logistiek en bemande hij de toog. “En die avonden met die acteurs konden al eens uitlopen”, vertelt zijn zoon Cis, de voorzitter van Sint-Michiel.

In 2005 kreeg de club te horen dat ze plaats moesten ruimen en dat de Van de Perres moesten verhuizen. Vandaag ligt er een golfterrein. Rond die tijd stierf Mariette. Alle Kampioenen kwamen naar de begrafenis. Sindsdien woonde Beer, die tot op het eind een indrukwekkende knevel droeg, bij zijn dochter Sonja in de wijk Hutveld. Heel de familie was erbij toen hij vrijdagochtend vredig is ingeslapen.