Bewoners kunnen brandende boerderij nog net verlaten na blikseminslag

Ichtegem - Een boerderij langs de Rozendaalweg in Ichtegem werd zaterdagmorgen getroffen door een blikseminslag. De bovenverdieping is volledig vernield.

De brand ontstond rond 7 uur. Meteen waren er hoge vlammen zichtbaar. Verschillende brandweerposten van zone 1 kwamen ter plaatse om de uitslaande brand te bestrijden.

De bewoners konden tijdig het huis verlaten. Een meisje raakte verbrand aan haar been. “De bewoners zijn op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan”, zegt luitenant Francis Vermote van brandweerpost Gistel.

De brandweer heeft de situatie onder controle, maar de schade is groot. “De bovenverdieping is volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een blikseminslag.”

Foto: dji