Lorin Parys (N-VA) voor rondetafelgesprek van zondag: “We hebben geleerd dat het elk uur kan veranderen, vooral PS is daar straf in”

Zondag komen voor het eerst sinds de verkiezingen van 26 mei de voorzitters van enkele politieke partijen samen om het over de regeringsvorming te hebben. Wie er zal zijn, is nog verre van zeker. “De voorbije dagen hebben we geleerd dat het elk uur kan veranderen”, zegt Lorin Parys, ondervoorzitter van N-VA, op Radio 1. “Vooral PS is daar straf in.”

Twee maanden na de federale en lokale verkiezingen van 26 mei is er nog geen uitzicht op een regering. Informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) moeten maandag koning Filip op de hoogte brengen van hun vorderingen, en organiseren daarom zondag een rondetafelgesprek met alle partijvoorzitters. Of toch met zij die op de uitnodiging willen ingaan.

N-VA zal er zeker zijn, zegt ondervoorzitter Lorin Parys. “Wij staan open voor alle gesprekken. Maar welke partijen nog komen, is ook voor ons een vraagteken. De voorbije dagen hebben we geleerd dat de situatie elk uur kan veranderen. Vooral PS is daar straf in.”

LEES OOK. Informateurs dwingen alle partijen rond de tafel: nu elkaar nog willen aankijken

Parys verwijst daarmee naar de geheime ontmoeting die N-VA en PS donderdag zouden hebben, maar die enkele uren ervoor afgeblazen werd door de partij van Elio Di Rupo. “De toestand is heel erg moeilijk”, zegt Parys. “Het is geen geheim dat we geen politieke vrienden zijn, maar er komt echt wel een punt waarop je moet praten. Wij hebben informeel en formeel geprobeerd om een gesprek te bekomen met hen, maar twee maanden later is er nog altijd geen geweest.”

De kans lijkt niet groot dat Ecolo van de partij zal zijn, want covoorzitter Zakia Khattabi gaf te kennen dat ze niet met N-VA-voorzitter Bart De Wever in dezelfde ruimte wil zitten. “Wij vonden dat een straffe uitspraak en nemen daar akte van”, aldus Parys. “Dat komt dan van een partij die zichzelf progressief en tolerant noemt. Ik denk dat we met Groen en Ecolo weinig rekening moeten houden. De vraag is vooral of Groen effectief het tuinhuisje van Ecolo geworden is of niet.”

De toestand is bijzonder ingewikkeld op federaal vlak - “een understatement”, aldus Parys - maar ook op Vlaams vlak beweegt er weinig. “We blijven daar kijken wat er federaal gebeurt. Het is een goed teken dat je over die Vlaamse formatie zo weinig leest, dat betekent meestal dat de gesprekken op een relatief goed spoor zitten.”