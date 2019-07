Druk vakantieweekend op Europese wegen: urenlang aanschuiven op tal van plaatsen

Het wordt een druk vakantieweekend op de Europese wegen. Zaterdagmorgen is het al druk op de ‘Autoroute du Soleil’ in de Rhônevallei in Frankrijk (A7). In Duitsland is de drukste route rond 9 uur die tussen Würzburg-München-Salzburg. Vakantiegangers verliezen er anderhalf uur. Dat meldt mobiliteitsorganisatie VAB.

In Frankrijk is dit weekend de voorbode van de eerste zwarte zaterdag volgende week. Wie via Luxemburg en Lyon naar Spanje rijdt, verliest 1 uur en 35 minuten. Autobestuurders die over Rijsel, Parijs en Bordeaux naar Spanje afreizen, verliezen 1 uur en 10 minuten.

In Duitsland beginnen de zuidelijke deelstaten Baden-Württemberg en Beieren aan de schoolvakantie. Vakantiegangers richting Denemarken verliezen 1 uur op de A7 Hamburg-Flensburg.

In Oostenrijk verliezen autobestuurders door meerdere files op de A10 Salzburg-Villach in totaal 40 minuten. Wie verder doorrijdt richting Slovenië moet voor de Karawankentunnel tot 2 uur aanschuiven.

De wachttijd voor de Gotthardtunnel in Zwitserland richting Italië bedraagt zaterdagmorgen 1 uur en 25 minuten. Aan de grens bij Chiasso dient daar nog eens 15 minuten bijgerekend.