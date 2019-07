Officieel: Thomas Vermaelen trekt naar Japanse Vissel Kobe en wordt teamgenoot van Andrés Iniesta en David Villa

Na de geruchten is er nu ook de bevestiging: Rode Duivel Thomas Vermaelen gaat in Japan voetballen. Vermaelen was een vrije speler nadat zijn contract bij FC Barcelona afliep. Hij gaat nu bij Vissel Kobe speelt, waar hij teamgenoot wordt van ex-Barcelonezen Andrés Iniesta en David Villa.

Thomas Vermaelen heeft zijn nieuwe club beet. De Japanse eersteklasser Vissel Kobe maakte de komst van Vermaelen zaterdag officieel wereldkundig. De Rode Duivel tekende een contract voor 2,5 seizoenen. Hij wordt bij Vissel ploegmaat van de Spaanse oud-internationals David Villa en Andrés Iniesta en de Duitser Lukas Podolski. Iniesta (bij Barcelona) en Podolski (bij Arsenal) waren al eerder ploegmakker van onze landgenoot.

Medische tests doorstaan

Foto: AFP

Vermaelen heeft zijn medische tests in Japan met succes hebben doorstaan. Vrijdag circuleerde op sociale media al een foto van de verdediger in een truitje van Vissel Kobe. Het was enkel nog wachten op de officiële bevestiging van de club.

Enkele weken geleden leek de 74-voudig Rode Duivel dichtbij een overeenkomst met het Qatarese Al-Arabi te staan, maar die overgang viel uiteindelijk in het water. Ook Anderlecht en het Griekse Olympiacos zouden interesse hebben getoond, maar werden afgewezen door Vermaelen.

De Antwerpenaar was transfervrij sinds zijn contract bij FC Barcelona eind juni afliep. Hij was er vier jaar aan de slag, met tussendoor een seizoen op huurbasis bij AS Roma. Voordien verdedigde de verdediger de kleuren van Ajax en Arsenal.

Derde Belg in Japan

Vermaelen is de derde landgenoot die in Japan gaat voetballen. Lorenzo Staelens (Oita Trinita) en Kevin Oris (Kyoto Sanga) gingen hem vooraf.

Vissel Kobe staat na twintig speeldagen teleurstellend vijftiende in de Japanse eerste klasse, met 21 punten. Het telt drie punten meer dan de nummer zestien die op het einde van het seizoen een barragewedstrijd voor het behoud moet afwerken. Het nieuwe team van Vermaelen heeft een nauwe band met zijn vorige werkgever, FC Barcelona. De club is eigendom van de Crimson Group, dat onder meer Rakuten in handen heeft en hoofdsponsor is van Barcelona.

Beide teams werken later vandaag (om 11u00 Belgische tijd) overigens een oefenwedstrijd af in Kobe.