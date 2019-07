Acht doden en zestig gewonden bij aardbeving op Filipijnen

Op de Filipijnen zijn bij een reeks zware aardbevingen in de noordelijke provincie Batanes minstens acht mensen om het leven gekomen. Zestig anderen raakten gewond. Dat melden de autoriteiten.

De eerste beving met een magnitude van 5,4 vond plaats om 04.16 uur plaatselijke tijd twaalf kilometer ten noordoosten van de stad Itbayat, op zo’n 695 kilometer ten noorden van Manila, aldus het Filipijns instutuut voor vulkanologie en seismologie. Meer dan drie uur later was er een tweede beving van 5,9 op de schaal van Richter op 21 kilometer ten noordoosten van Itbayat, en nog een twee uur later was er een beving van 5,8 in de nabijgelegen stad Basco, aldus het instituut nog.

Bij de eerste beving kwamen vijf mensen om het leven, toen hun huizen instortten. Drie andere mensen stierven toen puin naar beneden viel bij de andere bevingen, aldus de civiele veiligheid. Het grootste deel van de 3.000 inwoners van Itbayat werd geëvacueerd na de eerste beving en de elektriciteit werd afgesloten.

Ring van Vuur

Het leger heeft vanuit Manila een vliegtuig ontplooid om reddingswerkers en hulpgoederen op te pikken in de omliggende provincies om ze naar de stad te brengen, die enkel toegankelijk is per boot.

De Filipijnen liggen in de zogenaamde Ring van Vuur, in de Stille Oceaan, waar regelmatig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. De Australische plaat schuift er onder de Euraziatische plaat, met enkele centimeters per jaar.

De laatste zware aardbeving in het land vond plaats in oktober 2013, toen meer dan 220 mensen omkwamen. In juli 1990 kwamen zelfs 2.400 mensen om het leven op het noordelijke eiland Luzon bij een beving met een magnitude van 7,8.