Vader merkt pas acht uur later na zijn werk dat zijn tweeling nog in de auto zat: peutertjes sterven aan oververhitting in snikhete zon

De Verenigde Staten rouwt: een vader ontdekte pas toen hij vrijdag na zijn werkdag in New York naar huis reed dat zijn tweeling nog in de auto zat. De peutertjes, Phoenix en Mariza Rodriguez, bleken toen al overleden te zijn. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Acht uur lang was een 39-jarige man druk in de weer om zijn taken als maatschappelijk werken in het Fordham Manor VA Hospital in The Bronx rond te krijgen. Hij had zijn auto rond acht uur ’s morgens aan het ziekenhuis geparkeerd en pas om half vijf stapte hij opnieuw in om terug naar huis te keren. Pas enkele straten later keek hij in de achteruitkijkspiegel.

Maar toen was het al te laat. De man stopte nog onmiddellijk om zijn tweeling te redden en het noodnummer te bellen, maar niets kon de peuters nog redden. Ook een reanimatie van de jongen en het meisje leverde niets meer op.

De politie van New York is een onderzoek gestart, maar vermoedt geen kwaad opzet. De vader wordt wellicht wel strafrechtelijk vervolgd. Sinds 1998 zijn er al 800 kinderen gestorven aan oververhitting in een auto, zo weet NBC News. Dit jaar alleen al gaat het om 20 kinderen als slachtoffer.