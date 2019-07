Vincent Kompany blikt terug op voorbereiding Anderlecht: “We zijn in korte tijd enorm veel beter geworden”

Vincent Kompany is tevreden over de voorbereiding die hij heeft meegemaakt bij Anderlecht, de club van zijn hart waar hij sinds deze zomer speler-manager is. “Vooral de jongeren hebben me aangenaam verrast”, zegt hij in een interview. Wie aanvoerder wordt, zegt hij nog niet te weten. “We beslissen op 1 september. Tot dan is de oudste speler telkens kapitein.”

In een interview dat alleen te bekijken is in de app van Anderlecht heeft Vincent Kompany zijn licht laten schijnen over het ambitieuze project waar hij deze zomer aan begonnen is. “De voorbereiding is goed verlopen, met veel spelers die zich de nieuwe manier van spelen eigen moesten maken”, aldus de Rode Duivel. “Maar ik stel vast dat we in korte tijd enorm veel beter geworden zijn.”

De sfeer is goed, aldus Kompany. “Het is een aparte situatie met veel spelers. Iedereen gedraagt zich voorbeeldig en we hebben alles gegeven.” Ook over de nieuwe spelers is Kompany vol lof. Vooral Samir Nasri - “een unieke speler” - krijgt veel lof. “Zoveel talent, techniek en lef aan de bal. Hij is altijd aanwezig.”

Anderlecht-coach Simon Davies gaf eerder al aan dat Kompany zijn handen vol zal hebben en niet de aanvoerder zal worden. “In de ploeg is besloten om de beslissing uit te stellen tot begin september. Leiders staan op in moeilijke momenten en in grote wedstrijden, dus we zullen de komende weken zien hoe alles gaat om dan een beslissing te nemen die hopelijk lang standhoudt. Tot dan zal het telkens de oudste speler op het veld, buiten mezelf, de aanvoerdersband krijgen.”