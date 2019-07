Burgemeesters vragen betere screening van festivalgangers Tomorrowland: “Hoe meer drugs we buiten houden, hoe beter”

Boom - Festivalgangers, ook en zeker die van Tomorrowland, moeten gescreend worden om zo drugsdealers de toegang tot het terrein te kunnen ontzeggen. Dat zeggen Jeroen Baert en Jurgen Callaerts, burgemeesters van Boom en Rumst (N-VA).

“We hebben de afgelopen dagen heel veel gelezen over het gemak waarmee festivalgangers aan drugs geraken. Maar niemand heeft zich de vraag gesteld waarom dealers zo makkelijk aan een ticket geraken.” Burgemeesters Jeroen Baert (Boom) en Jurgen Callaerts willen via een screening zware criminelen, dus ook drugsdealers, de toegang tot het festivalterrein ontzeggen. Ze vragen de federale regering om hen die mogelijkheid te geven.

In 2017 heeft de federale politie al eens alle Boomse festivalgangers gescreend. Maar een aantal trok naar de rechtbank om die beslissing ongedaan te maken, terwijl het Comité P oordeelde dat de screeningsprocedure te arbitrair was. Exit systeem. “Misschien was de screening toen te verregaand”, zegt Callaerts. “Maar de slinger mag ook niet doorslaan in de andere richting.” “Uiteraard zal zo’n screening niet alle drugs buiten houden. Maar hoe meer we op voorhand kunnen filteren, hoe minder problemen”, zegt Baert.

