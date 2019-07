Jonge Amerikanen bekennen moord op pas getrouwde Italiaanse agent

Twee negentienjarige Amerikaanse toeristen hebben de dodelijke aanval met een mes bekend op de 35-jarige Italiaanse politieagent Mario Cerciello Rega (35). Dat heeft de politie zaterdag gemeld. Over de moord was veel ophef ontstaan, mede omdat de politie eerst gemeld had dat de dader een migrant uit Afrika zou zijn.

De twee vermoedelijke daders werden opgepakt nadat ze werden aangetroffen in een hotelkamer, verstopt achter een paneel van het plafond. Ze bekenden de aanval tijdens hun verhoor en werden in voorlopige hechtenis geplaatst.

Volgens officiële bronnen werd de politieman in de nacht van donderdag op vrijdag beroofd door de twee mannen in de centrale wijk Prati, nabij het Vaticaan. Ze eisten 100 euro van hem, om hem in ruil zijn portemonnee terug te geven. Even later werd de agent met acht messteken doodgestoken door één van de mannen. Mario Cerciello Rega (35) was vice-brigadier bij de Italiaanse Carabinieri, en amper een maand geleden getrouwd.

Barbara Saltamartini, afgevaardigde van de regerende partij Lega, beschuldigde de “buitenlandse misdadigers” van de misdaad en eiste “nultolerantie” voor “deze klootzakken”. Lega Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini schreef op Twitter: “Ik ben er zeker van dat ze hem zullen pakken, en dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zal betalen voor zijn geweld met dwangarbeid.” In Italië zijn er echter geen voorzieningen voor dwangarbeid in de gevangenis.