Twee Nederlanders krijgen doodstraf in Marokko

Twee Nederlanders zijn zaterdag door een rechter in Marokko ter dood veroordeeld. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE op basis van Marokkaanse media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nieuws niet bevestigen.

Edwin M. en Shardyone S. wilden in 2017 in Marrakesh een café-eigenaar doodschieten, maar doodden het verkeerde slachtoffer. In de plaats van de café-eigenaar, kwam de zoon van een rechter bij de moord om het leven.

Vorig jaar werden ook twee broers van de beruchte crimineel Ridouan Taghi aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Destijds zeiden de Marokkaanse autoriteiten dat zij Taghi beschouwen als het brein achter het moordcomplot. In Nederland geldt Taghi (41) als hoofdverdachte in een omvangrijk justitieel onderzoek naar een reeks liquidaties. Hij is nog steeds voortvluchtig.

In Marokko zijn sinds 1993 geen doodvonnissen meer voltrokken.