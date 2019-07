Man die zijn vrouw neerschoot in Vorst is overleden

Vorst - De 66-jarige man die vrijdagmiddag op zijn vrouw schoot in Vorst om nadien het vuurwapen op zichzelf te richten, is zaterdagmorgen aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft woordvoerder Denis Goeman van het Brusselse parket laten weten. De 58-jarige vrouw, die geraakt werd door twee kogels in de borstkas en in de nek, ligt nog in het ziekenhuis maar haar toestand is stabiel.

De feiten vonden vrijdagmiddag rond 13.00 uur plaats in de André Baillonstraat in Vorst. Nadat hij op zijn vrouw had geschoten, schoot de man zichzelf een kogel in het hoofd.

Er is een onderzoek geopend wegens poging tot doodslag.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.