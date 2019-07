Meer dan 200 demonstranten opgepakt tijdens betoging van oppositie in Moskou

In de Russische hoofdstad Moskou heeft de politie zaterdag zo’n 200 manifestanten opgepakt die deelnamen aan een betoging waarvoor geen toelating gegeven was. De manifestanten eisten vrije en eerlijke verkiezingen in Rusland. Dat stellen journalisten van AFP en DPA ter plaatse vast.

De inwoners van Moskou trekken op 8 september naar de stembus om een nieuwe 45-koppige stadsraad te verkiezen. Onafhankelijke kandidaten hebben de handtekeningen van 3 procent van het electoraat in elk van de 45 districten van Moskou nodig om te mogen deelnemen. Maar volgens een aantal oppositiekandidaten is de telling van die stemmen niet eerlijk verlopen.

De Russische oppositie had opgeroepen om op straat te komen nadat de kiescommissie een zestigtal kandidaten voor de lokale verkiezingen in Moskou had geweigerd. Het gaat grotendeels om oppositiekandidaten.

De politie had zaterdag de veiligheidsmaatregels in Moskou flink verscherpt. Volgens journalisten werden voor en tijdens de manifestatie tientallen mensen opgepakt.

Ook vorig weekend kwamen zo’n 10.000 betogers op straat in Moskou om te protesteren tegen de uitsluiting van enkele onafhankelijke kandidaten.