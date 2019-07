Woeste stier doodt vader en zoon: hulpverleners moeten dier doodschieten om bij slachtoffers te komen

Een woeste stier heeft zaterdagochtend in een weiland in het Duitse Gleissenberg twee mannen aangevallen. De 60-jarige boer en zijn vader overleden ter plaatse. Dat meldt de lokale politie van Oberpfalz aan verschillende Duitse media.

Al sinds jaar en dag stond de stier in een weiland van de 60-jarige boer. Voorheen was er nooit sprake van agressief gedrag, maar om een nog onbekende reden sloegen de stoppen bij het dier toch door. Toen de veehouder het veld binnenkwam sloeg de stier toe. De man werd zo zwaar toegetakeld dat hij niet meer kon bewegen. Dat alarmeerde zijn 80-jarige vader, die een kijkje kwam nemen, omdat zijn zoon nog niet terug was. Maar de stier liet ook hem niet zomaar in het weiland en stormde op de bejaarde man af.

Buren contacteerden het alarmnummer, maar de hulpdiensten konden vader en zoon moeilijk bereiken. De woeste stier bleef maar aanvallen. Uiteindelijk hebben de reddingswerkers het dier moeten neerschieten, om de slachtoffers te verzorgen. Voor hen bleek alle hulp te laat. De politie is een onderzoek gestart.