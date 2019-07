Sebastian Rode keert na vijf jaar definitief terug naar Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund heeft zaterdag laten weten afscheid te hebben genomen van Sebastian Rode. De 28-jarige middenvelder vertrekt naar Eintracht Frankfurt, de club waaraan hij in de terugronde van het voorbije seizoen al werd uitgeleend. Rode, zesvoudig Duits international, speelde ook tussen 2010 en 2014 al bij Frankfurt.

Bij Eintracht Frankfurt zijn ze blij met de definitieve terugkeer van Sebastian Rode. “We zagen allemaal de waarde van Sebastian in onze wedstrijden”, vertelt sportdirecteur Fredi Bobic van Eintracht Frankfurt op de clubsite. “Hij is ook een jongen uit de regio en we hebben altijd gezegd dat we proberen dergelijke spelers aan de club te binden. Dat we nu slagen, toont aan dat we de volgende stap zetten in onze ontwikkeling.”

Ook Rode zelf is blij met de vooruitgangen die de halvefinalist uit de voorbije Europa League maakt. “Ik heb de afgelopen zes maanden gezien hoe sterk de club zich heeft ontwikkeld. Ik ben blij dat ik er deel van kan blijven uitmaken”, zegt Sebastian Rode, die zaterdagmiddag aansluit bij het trainingskamp.

Rode verliet Eintracht voor een overstap naar Bayern München (2014-2016) en Borussia Dortmund (2016-2019). Zijn verblijf bij beide topclubs liep uit op een flop voor Rode. Bij Dortmund, de huidige werkgever van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, kwam de blessuregevoelige middenvelder in 2,5 seizoenen tot slechts 22 officiële duels, waarin hij één keer scoorde. Bij Frankfurt kwam hij alleen al in de terugronde van vorig seizoen tot twintig optredens (en één goal).