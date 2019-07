Leander Dendoncker krijgt jeugd-EK-winnaar Jesús Vallejo als ploeggenoot bij Wolves

De selectie van Wolverhampton Wanderers, waar Rode Duivel Leander Dendoncker onder contract staat, krijgt langzaamaan meer vorm. De Engelse club, die actief is in de voorrondes van de Europa League, huurt de talentvolle Jesús Vallejo voor een seizoen van Real Madrid.

Vallejo is pas de derde officiële aanwinst voor Wolverhampton Wanderers. Eerder haalde de Wolves Leander Dendoncker officieel binnen, nadat het de Rode Duivel via een huurconstructie losweekte van Anderlecht. Dendoncker speelde het afgelopen seizoen officieus op huurbasis, maar de Wolves hadden een verplichte aankoopclausule in het contract opgenomen van 13,5 miljoen euro.

Met eenzelfde constructie werd centrumspits Raúl Jiménez overgenomen van Benfica. Voor de 28-jarige Mexicaanse spits werd een slordige 41 miljoen euro overgemaakt. Voor centrumverdediger Jesús Vallejo heeft Wolverhampton Wanderers naar verluidt geen aankoopoptie in het contract opgenomen.

Voor Vallejo is een huurperiode opnieuw een tijdelijke uitkomst in de verder uitzichtloze situatie in Madrid. De captain van het EK-winnende Spanje onder 21 werd eerder in 2015 verhuurd aan Real Zaragoza, waar Real Madrid hem eerder die zomer voor vijf miljoen euro had overgenomen. In het seizoen 2016/2017 speelde Vallejo op huurbasis voor Eintracht Frankfurt, waar hij mede door opvolgende blessures aan het einde van het seizoen tot 25 wedstrijden kwam.