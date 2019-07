“Moeten nadenken over systematische hittemaatregelen op Gentse Feesten”

Gent - Het zijn dit jaar zeer hete Gentse Feesten. Maar de laatste jaren viel dat wel vaker voor. Feestenburgemeester Annelies Storms (SP.A) wil daarom dat er in de toekomst beleidsmatig en systematisch op voorhand meer nagedacht wordt over maatregelen tegen de extreme temperaturen.

Door de hitte plaatste watermaatschappij Farys eerst twee, later drie waterbars op de Feesten, waar de bezoekers gratis water konden nemen. De pleinorganisatoren kregen na de eerste hittedagen de opdracht om extra aandacht te besteden, een boodschap te plaatsen op hun lichtschermen en mensen met hitteklachten meteen door te verwijzen naar een hulppost.

Storms wil dat er in de toekomst systematisch meer rekening wordt gehouden met het veranderende klimaat en bijvoorbeeld extra aandacht wordt besteed aan materialen die kunnen smelten, aan schaduw en aan verkoeling. “We merken de laatste jaren dat het vaak heel erg warm is op de Feesten. Dat is iets wat we gaan meenemen in de evaluatie. Zo raakten sommige geluidsinstallaties oververhit, daarvan was ik zelf getuige op Polé Polé. Als die zon daar bij 40 graden uren op brandt, kan dat natuurlijk voor problemen zorgen. Dat is bijvoorbeeld iets waar we extra aandacht zullen aan besteden.”

Door de hitte waren er dit jaar ook minder bezoekers, die dan ‘s nachts wel weer langer bleven. Eén plein, dat van cirQ, mocht van Storms daarom een uur langer open blijven.