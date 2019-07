Vanaf vandaag weet u alles over de 450 spelers in eerste klasse

Had u ook nog nooit gehoord van Patrik Hrosovsky? Vraagt u zich ook af wie Simon Deli en Michael Ngadeu zijn? En wat had die Samir Nasri nu alweer in zijn mars? De antwoorden op al uw vragen vindt u vanaf vandaag in onze tweede digitale voetbalgids, uw wegwijzer doorheen de Jupiler Pro League 2018-2019.

Ontdek hier alles wat u wilt weten over alle clubs en spelers in de Jupiler Pro League via onze digitale voetbalgids!

Van de negen huurlingen bij Cercle Brugge tot het vernieuwe Eupen. Van comeback kids Vincent Kompany, Ronald Vargas en Laurent Depoitre tot dure vogels als Michel Vlap, David Okereke en Theo Bongonda. In deze online gids vindt u de meer dan 450 spelers in de Belgische eerste klasse en alle informatie over hun achtergrond en kwaliteiten.

Daarnaast zetten we de meest essentiële informatie over de zestien clubs op een rijtje. Als we alleen al naar de budgetten kijken, is Club Brugge het aan zijn stand verplicht om dit seizoen opnieuw mee te strijden voor de titel. Maar snuffel gerust eens door de overige kernen. Voldoende leuk en sterk spelersmateriaal om de landskampioen straks te bedreigen.