Jagers poseren fier bij doodgeschoten ijsberen, reisagentschap stoeft met “unieke jacht en trofeeën om mee naar huis te nemen”

Een reclamecampagne met misselijkmakende beelden van jagers veroorzaakt ophef op het internet. Een bedrijf biedt immers reizen aan waarin toeristen twaalf dagen lang voor een stevig prijskaartje van bijna 40.000 euro ijsberen kunnen neerschieten. Voor hun plezier, voor de “sport”. “Een unieke kans”, staat er in de online advertentie te lezen.

Op de beelden zijn glimlachende mannen en vrouwen te zien, die met heel veel kleren ingeduffeld in de sneeuw staan. Sommige van hen hebben nog een wapen vast, anderen zwaaien vrolijk terug. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: de overleden bloederige ijsbeer aan hun voeten, telkens een ander dier.

Ledematen afsnijden

Hoe wansmakelijk de beelden ook mogen zijn, reisagentschap Dunns Sport Hunting gebruikt ze fier als online affiche voor hun “exclusieve reis”. “Wij geven de kans om gemakkelijk een indrukwekkend roofdier neer te schieten. Als een Inuit overnacht je in tenten en voorzien we sledehonden voor tijdens de jacht”, aldus de advertentie.

Jagers zouden bovendien ledematen van de dieren mogen afsnijden om die dan naar hun thuisland te smokkelen. “Neem bijvoorbeeld de huid, schedel of de penis mee naar huis, als onvergetelijk aandenken”, klinkt het. De site raadt meteen een Canadese taxidermist aan om de delen van de ijsbeer zo goed mogelijk te bewaren.

Bedreigd

De online advertenties choqueren talloze mensen op sociale media. “Dit is onbegrijpelijk. Als we willen dat de ijsberen overleven, dan moeten we zorgen dat deze slachtpartij stopt. Laten we overheden wereldwijd oproepen om alle recreatieve sporten te verbieden”, reageert Eduardo Gonçalves, oprichter van een organisatie die zich verzet tegen dergelijke jachtpartijen, in een reactie aan The Mirror.

Volgens experts zijn er de laatste twee decennia zeker 5.000 ijsberen gedood in de poolcirkel “voor de sport”. IJsberen staan geclassificeerd als “kwetsbaar”. Volgens WWF zijn er nog maar 22.000 à 31.000 soorten in het wild.