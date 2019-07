Canadese politie voert jacht op twee tienermoordenaars op: nieuwe videobeelden verspreid, luchtmacht ingeschakeld

De Royal Canadian Mounted Police verspreidde vrijdagavond (lokale tijd) nieuwe beelden van Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) in een warenhuis, met de oproep aan het publiek om mee uit te kijken naar het tweetal. “Ze hebben MOGELIJK hun uiterlijk aangepast, en op die manier zonder medeweten hulp gekregen van iemand die niet wist wie ze waren. Benader hen niet als u ze ziet, maar bel het noodnummer of uw lokale politie.”

De politie zelf zal de komende drie dagen van deur tot deur gaan in Gillam, een klein dorpje in de uitgestrekte provincie Manitoba, waar McLeod en Schmegelsky het laatst gezien werden.

Kam McLeod & Bryer Schmegelsky MAY have changed their appearance & inadvertently been given assistance to leave the area by someone that was not aware of who they were. If anyone out there is hesitant to come forward – it is crucial for you call police immediately. #rcmpmb