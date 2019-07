Nederland haalt ontvoerd 11-jarig meisje terug uit Syrië

Een 11-jarig meisje met de Nederlandse nationaliteit is vrijdag vanuit Syrië naar Nederland gebracht. Dat melden bronnen aan de NOS. Waar het meisje nu verblijft, is niet bekend.

Het meisje heeft een Nederlandse vader. De moeder, die niet Nederlands is, vertrok enkele jaren geleden met haar dochter naar Syrië. Het is onduidelijk of zij zich daar bij een terroristische groepering aansloot. De twee zaten in het noordwesten van Syrië, en verbleven niet in een detentiekamp.

De vader heeft in Nederland aangifte gedaan wegens ontvoering. Ook schakelde hij het Nederlandse Rode Kruis in. Die maakte het uiteindelijk mogelijk dat het meisje via Turkije teruggehaald kon worden. De moeder vond het goed dat haar dochter terugkeerde naar Nederland.

De repatriëring is met medeweten van de Turkse autoriteiten en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerd.