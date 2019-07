Social media van STVV ontploffen na komst “Vietnamese Messi”: “Al veel Vietnamese fans mogen verwelkomen”

Cong Phuong Nguyen is een wereldster in Vietnam, maakt hij het ook waar bij STVV? Foto: JEFFREY GAENS

De komst van Cong Phuong Nguyen brengt het nodige teweeg bij STVV. De Limburgse club zag onder meer het aantal Facebook-likers en Instagram-volgers verdubbelen. Bij STVV blijven ze er nuchter onder: “We moeten een goede balans tussen onze Belgische fanbase en deze uit Vietnam vinden.”

Begin deze maand had Sint-Truiden 30.000 likers op Facebook en bijna 6.000 volgers op Instagram. Totdat Cong Phuong Nguyen op 17 juli werd aangekondigd. Sindsdien stromen de (met name) Vietnamese volgers binnen op de sociale media van STVV. De Facebookpagina wordt inmiddels gevolgd door bijna 70.000 fans, terwijl de Instagrampagina de 12.000 volgers is gepasseerd. “Vooralsnog worden de reacties beperkt tot deze social media, vooral op Facebook”, ziet de communicatieverantwoordelijke van STVV.

“Een logische volgende stap is dat er iemand de reacties vanuit Vietnam opvolgt, liefst ook iemand die de taal machtig is”, vervolgt hij. “Vele reacties zijn voornamelijk GIF’s, maar ook krijgt Cong Phuong ook veel gelukwensen. We moeten op zoek naar een goede balans tussen onze Belgische fans en die uit Vietnam. Daar wordt aan gewerkt.”

Niet alleen online is de fanbase van STVV gegroeid. Ook bij de oefenwedstrijd tegen Lommel SK waren een vijftigtal Vietnamese supporters op de tribune te vinden. “De meeste fans komen uit Duitsland. We gaan er vanuit dat we tijdens de competitie nog meer Vietnamese fans zullen mogen verwelkomen. De persbelangstelling uit Vietnam begint ook toe te nemen. Binnenkort krijgen we één van de grootste tv-zenders uit het Aziatische land over de vloer voor een heuse reportage.”

Cong Phuong Nguyen blijft er alleszins rustig onder. Hij ontsnapte van het sterrenleven in Vietnam naar het vooralsnog relatief anonieme bestaan in de straten van Sint-Truiden. “Het was natuurlijk aanpassen”, vervolgt de communicatieverantwoordelijke. “Je ziet dat hij zich elke dag beter en beter voelt. Hij kwam later bij de groep en heeft dus nog wat werk voor de boeg, maar we verwachten dat hij snel in topvorm is. Daar zorgt onze coach Marc Brys natuurlijk voor. In Vietnam is hij de grote superster, maar in Europa kent niet iedereen hem.”