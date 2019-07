Stoet Ducati’s begeleidt Gert (48) naar laatste rustplaats: “Hij nam nooit onnodige risico’s en toch...”

Lier - Een indrukwekkende stoet van meer dan honderd motorrijders heeft zaterdag Gert Nicolay (48) in Lier naar zijn laatste rustplaats begeleid. De veertiger kwam om het leven bij een ongeval in Frankrijk met zijn Ducati, zijn grote passie. Honderden mensen woonden het emotionele afscheid bij.

Twee weken geleden botste Gert Nicolay uit Nijlen tijdens een rit van de Ducaticlub in het Noord-Franse Hargnies met een mobilhome. Hij overleed ter plaatse. Net 48 geworden. Die zondag 14 juli was de dag veelbelovend begonnen met een ontbijt op een zonnig terras. Onderweg maakten de deelnemers een stop. “Gert vertelde ons daar dat het mooiste stuk van de rit nog moest komen. En net dat stuk werd hem fataal”, zei Anja. Namens de Ducaticlub nam zij het woord tijdens de uitvaart in een stampvolle Sint-Gummaruskerk. “Hoe dit kon gebeuren, begrijpt niemand. Gert was een ervaren en verantwoord motorrijder. Hij nam nooit onnodige risico’s en toch...”

De klap was enorm. “Onze hulp kon niet meer baten. Onze troost is nu dat wij weten dat hij op z’n gelukkigst was toen het onvermijdelijke gebeurde. Over Gert zal nog veel gesproken worden, met een lach en een traan. Elke rit zal hij er toch een beetje bij zijn in onze gedachten”, sprak Anja. Het waren ook zijn kameraden van de Ducaticlub die zijn kist droegen. Soms nam Gert zijn twee dochters mee voor een ritje. “Ik kan met zekerheid zeggen dat jij het mooiste sterretje aan de hemel bent!” Voor zijn vrouw Nancy en dochters was Gert een held. “Je reed graag met mij naar het skatepark en soms mocht ik mee op je motor. Je was mijn allerbeste vriend en dat zal altijd zo blijven.”

De beste maat was Gert ook voor Johan. “Dinsdagnamiddag 16 juli hebben we nog even gepraat, in een godvergeten dorpje in Frankrijk. Het is te zeggen. Ik praatte, jij zei niets terug. Dit was ik niet gewoon. Wij deelden zoveel in talloze gesprekken, maar nu niet in een mortuarium. Pepe, je laat een oninneembare leegte achter voor mij. En ik denk voor velen.” Zelfs de priester die de uitvaart voorging, zal Gert niet vergeten. Hij was het die in april 2000 het huwelijk van Gert en zijn echtgenote Nancy inzegende. Gert, de man voor wie niets te veel was, en die als schrijnwerker bij de stad samen met collega’s ramen verving in de pastorie. “Liefde sterft niet”, sprak hij Nancy moed in.

Het rouwprentje voor de betreurde Gert Nicolay. Foto: Sven Van Haezendonck

De trofee van ‘meest speciale motorrijder’ prijkt op de kast thuis. “Je was er trots op. Het is een troost om te weten dat je geen roekeloze chauffeur was”, luidde de tekst van Nancy. Zijn garage was zijn paradijs, de plek waar hij uren zat te sleutelen. “Dat laatste tripje, die rustige zondagse rit zoals jij me beloofde, werd jouw laatste rit. Je stierf zoals je het altijd al lachend zei: op mijne moto! Dicht bij jouw motorvrienden. Op een plaats waar je kon bochten, waar je kon cruisen. De motor was jouw leven, rijden was jouw passie. Laat het een troost zijn dat je laatste reis er eentje was waar je van droomde. En weet je lieve Gert van mij: Ik hoor nu elke Ducati van mijlenver aankomen. Jammer genoeg zonder jou.”

“Ik kan niet geloven dat je nooit meer met veel motorlawaai de oprit oprijdt. Nu weet ik, zoveel dagen later, dat de tijd van ‘doen alsof’ voorbij is. Het is echt. Waar. Echt. Gebeurd. We moeten verder zonder jou. Ik kan alleen maar zeggen: Held van ons, we gaan je missen. Hopelijk hebben ze hierboven kasten vol whisky en een goed pak friet. Kijk naar ons, waak over ons en hou van ons. Wij zullen dat ook voor jou doen. Voor altijd in ons hart.”

Na de dienst werd Gert, vergezeld van een indrukwekkende colonne Ducati’s, naar zijn laatste rustplaats gereden en intieme kring begraven.