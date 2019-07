Zware neerslagzone trekt traag over Vlaanderen: dorpsfeest afgelast in Bredene, brandweer rukt uit in Brussel

Bredene / Boom / Gent / Brussel / Leuven - Een zware regenzone trekt zaterdagavond traag over Vlaanderen. Het KMI waarschuwt dan ook voor wateroverlast, en kondigde code oranje af in alle Vlaamse provincies. Organisatoren van evenementen als Tomorrowland en de Gentse Feesten nemen dan ook hun voorzorgen, in Bredene werden drie evenementen al afgelast, en de Brusselse en Leuvense politie moesten al tientallen keren uitrukken.

De weersverwachtingen voor zaterdagavond en -nacht. Foto: KMI

Volgens de voorspellingen van het KMI blijven de regen- en onweersbuien vanavond en vannacht over ons land hangen. “De buien zijn soms erg actief, en lokaal kan het tot aanzienlijke neerslaghoeveelheden komen. “ Vooral in het oosten van het land kunnen die hevig zijn, met veel regen.

Omdat de bodem droog is door de hitte, kan de wateroverlast plaatselijk erger zijn dan normaal. Het KMI paste zijn waarschuwing voor zaterdagnacht daarom aan: “code oranje voor onweer” werd “code oranje voor neerslag”.

‘Code oranje’ betekent dat er kans is op intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden, die vrij grote schade kunnen veroorzaken aan gebouwen en voor wateroverlast kunnen zorgen. Ook ontwortelde bomen en blikseminslagen zijn mogelijke gevolgen.

Code oranje geldt zaterdagnacht in alle Vlaamse provincies. Foto: KMI

Overlast

Door de verwachte wateroverlast nemen heel wat organisatoren van zomerevenementen maatregelen. Op Tomorrowland krijgen de bezoekers gratis poncho’s, op de Gentse Feesten mogen toeristenbootjes niet uitvaren, en in Bredene zijn drie evenementen afgelast.

In Brussel had de brandweer omstreeks 17.30 uur al veertig oproepen voor wateroverlast gekregen. Water moest onder meer weggepompt worden uit de tunnels Kunst-Wet en Stefania, en er raakten ook negen rioolputjes verstopt. Daarnaast moest de brandweer 18 particulieren uit de nood helpen. Er liepen kelders onder water in Schaarbeek en in Anderlecht.

En rond Leuven vonden zaterdagnamiddag twee ongelukken plaats als gevolg van de wateroverlast. Op de E40 in Haasrode waren enkele voertuigen betrokken bij een aanrijding en viel een lichtgewonde, op de E314 in Herent ging het om één voertuig en was er enkel blikschade. De Leuvense brandweer had tussen 13 en 14 uur al een tiental oproepen voor wateroverlast in de regio ontvangen.