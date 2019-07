Ajax wint negende Johan Cruijff Schaal na bliksemstart tegen PSV

Ajax heeft de Johan Cruijff Schaal, de Nederlandse Supercup gewonnen. In de eigen Johan Cruijff ArenA leidde Ajax al na 36 seconden dankzij een doelpunt van Kasper Dolberg. De ervaren Daley Blind zette de eindstand met een controversiële goal op 2-0.

36 tellen, meer had Kasper Dolberg niet nodig om zijn doelpuntenproductie op gang te brengen. PSV gaf achterin alle ruimte weg, waarvan Ajacied Donny van de Beek kon profiteren. De Nederlands international stoomde op, behield het overzicht en zag Kasper Dolberg vrijstaan. Met zijn eerste balcontact schoot de Deen de 1-0 binnen. Het was de snelste openingstreffer ooit in de Johan Cruijff Schaal, de Nederlandse Supercup.

Ajax, de kampioen én bekerwinnaar van vorig jaar, ging vrolijk door. Niet veel later werd Dolberg diepgestuurd, maar de Deen faalde oog-in-oog met PSV-doelman Jeroen Zoet. Bij PSV, dat als runner-up mee mocht doen aan de strijd om de Supercup, zocht men nog naar structuren binnen het elftal, nadat drie belangrijke basisspelers deze zomer de club verlieten. Gedurende de eerste helft kwam de club van trainer Mark van Bommel beter in de wedstrijd, maar tot serieuze doelpogingen kwam het niet.

Met een dubbele wissel hoopte PSV voor de ommekeer te zorgen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Zeven minuten na rust was het Daley Blind die de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de winkelhaak schoot: 2-0. Tot woede van PSV, zij waren van mening dat verdediger Olivier Boscagli even daarvoor met een vermeende elleboogstoot naar de grond werd gewerkt was door Dusan Tadic. De VAR keurde het doelpunt goed, waarmee de wedstrijd leek beslist.

Tot overmaat van ramp eindigde PSV de wedstrijd met tien man. Net na de derde wissel van Van Bommel raakte centrumspits spits Sam Lammers geblesseerd aan zijn knie, nadat hij in botsing kwam met ploeggenoot Steven Bergwijn. Het tiental PSV’ers kon de achterstand niet meer inhalen, waardoor Ajax haar negende Supercup kon toevoegen aan de erelijst.