Warmste dag ooit, maar lang niet warmste juli ooit

De maand juli van dit jaar wordt niet de warmste ooit. Ondanks de extreme hitte van de voorbije dagen en het nationaal hitterecord van donderdag is het maandrecord van juli 2006 niet gesneuveld.

Van maandag tot en met vrijdag beleefden we een extreme hittegolf. Donderdag steeg het kwik in het Vlaams-Brabantse Begijnendijk zelfs naar 41,8 graden, de hoogste temperatuur ooit in België opgetekend sinds de start van de metingen. En toch wordt deze julimaand niet de warmste ooit.

“In de maand juli van 2006 was het gemiddeld 23 graden”, zei weerman David Dehenauw gisteravond aan VTM nieuws. “Nu komen we wellicht uit op een goeie 19 graden. Ver van het record af dus. De eerste tien dagen van juli waren dan ook relatief fris.”

De warmste zomer ooit wordt het wellicht ook niet. “Om het record van vorig jaar te breken, zou het in augustus gemiddeld 23 graden moeten zijn”, zegt Dehenauw. “Dat is nog nooit gebeurd en dus weinig waarschijnlijk.”

Nu dwarsboomt regen festivals

Na de zware hittegolf krijgen dit weekend veel plekken te maken met grote hoeveelheden regen. Opnieuw worden organisatoren van festivals gedwongen maatregelen te nemen. Op Tomorrowland kregen de bezoekers gisteren gratis poncho’s, op de Gentse Feesten mochten toeristenbootjes niet uitvaren, en in Bredene zijn drie evenementen afgelast. Ook zondag is er lokaal kans op onweer.