Macron gaat Poetin ontvangen in buitenverblijf

Emmanuel Macron ontvangt Vladimir Poetin op 19 augustus in het Fort van Brégançon. De ontmoeting tussen de Franse en Russische president vindt plaats enkele dagen voor de start van de top van de G7 in Biarrritz.

Macron brengt zijn vakantie door in het Fort van Brégançon, zijn vakantieplek in het zuidoosten van Frankrijk. “Dit is een plaats waar ik me kan afzonderen om te werken, om internationale oproepen te ontvangen en buitenlandse leiders te ontvangen. De ontmoeting met Vladimir Poetin staat gepland voor 19 augustus”, aldus de Franse president.

“Ik ben ervan overtuigd dat het essentieel is dat Frankrijk als voorzitter van de G7 de Russische president ontmoet. We moeten onderhandelen over alle vormen van samenwerking, zonder naïviteit en zonder dat de deur gesloten blijft”, aldus Macron.

Frankrijk ontvangt de G7-top van staatshoofden en regeringsleiders van 24 tot 26 augustus in Biarritz.