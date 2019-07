Drie op de vijf treinen reed zaterdag, ondanks staking bij NMBS

De alternatieve dienstregeling die de NMBS uitwerkte voor de staking van spoorvakbond OVS heeft “heel goed gewerkt”. Dat zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman zaterdagavond.

“Zoals we vrijdagochtend al aangekondigd hebben, heeft drie op de vijf treinen gereden. In vergelijking met een gewone zaterdag was het aanbod natuurlijk verstoord, maar we hebben ons alternatieve aanbod ook gecommuniceerd in de routeplanner. De reizigers hebben dus de nodige voorzorgen kunnen nemen.”

De focus van die alternatieve dienstregeling lag op de treinen naar de kust en de festivals. De meeste treinen richting de kust rijden, net als de extra treinen naar Tomorrowland.

Aanleiding voor de staking van OVS is een conflict over vakantiedagen. De kleine spoorvakbond eist de garantie om aan minstens 15 procent van het voorziene kader gelijktijdig verlof te kunnen toekennen. De staking loopt sinds zaterdag 3 uur en duurt nog tot zondag 3 uur. De vakbonden ACOD Spoor en ACV-Transcom staakten zaterdag niet en houden vast aan onderhandelingen met de NMBS-directie.