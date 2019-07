Groenen blijven mist spuien over federaal overleg

Ecolo geeft nog altijd geen commentaar op de vraag of ze zondag zullen aanschuiven aan het overleg dat de preformateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) organiseren. Groen lijkt haar lot aan dat van haar Franstalige zusterpartij te hebben verbonden, ook van de Vlaamse groenen is dus niet geweten of ze aan tafel zullen zitten. Een van de twee federale onderhandelaars, Kamerfractieleider Kristof Calvo, is gisteren wel teruggekeerd uit het buitenland. De andere onderhandelaar, Groen-voorzitter Meyrem Almaci, verbleef sowieso al in eigen land.

Tijdens het overleg zal er in de eerste plaats worden gezocht naar een formule waarbij zowel N-VA als PS toetreden tot een federale regering. In dat geval beschikken ze samen met SP.A en de liberale partijen over een ruime meerderheid. In dat geval zijn de groenen niet nodig om een regering op de been te brengen.

Verslag bij de koning

Informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) moeten maandag naar de koning om verslag uit te brengen. Ze werken aan een preformatienota en zoeken manieren op de federale formatie uit het slop te trekken. Daartoe nodigden ze Bart De Wever en Elio Di Rupo donderdag nog uit voor een geheime topontmoeting. Maar die werd op het laatste nippertje afgeblazen door de Franstalige socialisten. Volgens De Tijd vreest de PS dat Ecolo de Waalse coalitiebesprekingen zou verlaten, als zou blijken dat de PS toch het gesprek aangaat met de N-VA.

Vande Lanotte en Reynders hebben ondertussen nog enkele dagen om hun laatste gespreksronde te voeren en hun preformatienota bij te schaven. Die stellen ze dan maandag voor aan koning Filip. Daarna is het afwachten of het mogelijk is, op basis van die nota, gesprekken op te starten die kunnen leiden tot de vorming van een nieuwe regering. De kans is groot dat hetzelfde duo na maandag aan de slag blijft. Ondanks de pistes en scenario’s die de voorbije twee dagen uitlekten, lijkt hun opdracht immers niet in gevaar en is er bovendien niet meteen zicht op wie de koning het veld zou kunnen insturen, met welke opdracht.