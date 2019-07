VAR geeft twee keer penalty voor hands in Waasland-Beveren - Club Brugge: dit zijn de nieuwe regels

Opvallend: in de eerste helft van Waasland-Beveren - Club Brugge werd scheidsrechter Lothar D’Hondt twee keer gewezen naar de monitor geroepen door VAR-collega Erik Lambrechts om een handsbal in de zestien meter opnieuw te beoordelen op basis van de videobeelden. Evenveel keer besloot D’Hondt vervolgens om een penalty te fluiten.

LEES OOK.Vanaken en recordtransfer Okereke bezorgen Clement perfect debuut bij Club Brugge

De eerste zestienmeter kwam er nadat Mats Rits een voorzet van nieuwkomer Xian Emmers met de arm beroerde (zie video hierboven). Ook Club Brugge kreeg vlak voor de pauze een strafschop op aangeven van de videoref. Sobol legde aan vanaf links, Caufriez kreeg de bal tegen de arm (zie video hieronder). Opnieuw zag Lothar D’Hondt er geen graten in, opnieuw corrigeerde Erik Lambrechts zijn collega.

Coaches, kapiteins en andere afgevaardigden van de 24 Belgische profclubs (1A en 1B) werden afgelopen dinsdagmiddag nog uitgenodigd door het ‘Referee Department’ om hun wegwijs te maken in de nieuwe spelregels die vanaf dit seizoen zullen worden toegepast. Hands was een belangrijk onderdeel daarin, maar blijft een ingewikkelde zaak. Dit zeggen de regels:

“Bij de verdedigende ploeg is er alleen sprake van hands als (1) er een bewuste beweging van de hand naar de bal, (2) de bal de hand (of arm) van de verdediger raakt terwijl die zich onnatuurlijk breed maakt om de bal af te blokken en (3) de verdediger de bal met de hand (of arm) raakt boven schouderhoogte. Hands bij verdedigers wordt niet bestraft als (1) de hand (of arm) tegen het lichaam zijn, (2) de bal bij een tackle geraakt wordt door de ‘steunarm’ en (3) als een verdediger de bal per ongeluk wegwerkt tegen zijn eigen hand (of arm).”

Oog om oog, hand om hand! ✋ pic.twitter.com/e67jX91AN8 — Play Sports (@playsports) July 27, 2019

VIDEO. Forte zet de strafschop van Waasland-Beveren om

VIDEO. Vanaken zet de strafschop van Club Brugge om