Open oorlog bij Brusselse Open VLD

Brussel - Na de fikse rel tussen de nieuwe Brusselse minister Sven Gatz en nationaal voorzitster Gwendolyn Rutten is de malaise bij de Brusselse Open VLD compleet. Oud-minister Guy Vanhengel (61) heeft namelijk snoeihard uitgehaald naar oud-schepen Els Ampe (40). Volgens hem is Ampe geobsedeerd om minister te worden, maar heeft ze als schepen nergens het verschil gemaakt.

“Vijftien jaar mee in de ploeg, zes jaar schepen, vijftien jaar fractievoorzitter. En één obsessie: minister worden”, dat zegt Guy Vanhengel (Open VLD) in een interview in De Morgen over zijn partijgenote Els Ampe. Volgens de oud-minister heeft hij Ampe na haar mandaat als Brussels schepen gevraagd “waar zij in die zes jaar het verschil had gemaakt” en “wat de burger daarvan zal onthouden?” Vanhengel vervolgt: “Het bleef stil.”

Daarmee is het schisma binnen de Brusselse Open VLD compleet. Na de goedkeuring van het Brusselse regeerakkoord vorige week had Ampe – lijsttrekker op 26 mei voor het Vlaams Parlement – al gezegd dat dertig procent van de aanwezigen tegengestemd had. Volgens kersvers Brussels minister Sven Gatz was dat hooguit vijftien procent. Gatz en Vanhengel waren in de laatste dagen van de Brusselse formatie op ramkoers geraakt met nationaal voorzitster Gwendolyn Rutten, omdat die eiste dat de zes Brusselse coalitiepartners ook MR aan boord zouden halen.

Jarenlange vete

Voordien hadden Vanhengel en Gatz ook al onderling bedisseld dat Gatz de nieuwe minister zou worden in de Brusselse regering, tot grote ontgoocheling van Ampe, die in 2014 al gehoopt had dat zij de opvolgster van Vanhengel zou worden. Toen dat ijdele hoop bleek, praatten Ampe en Vanhengel nog amper met elkaar. Vreemd dus dat Vanhengel nu beweert dat hij “er dagen tijd in gestoken heeft om Ampe uit te leggen dat het zo niet werkt”. Maar Vanhengel doelt er vooral op dat Ampe ook moest presteren als schepen als ze minister wilde worden.

Gatz en Vanhengel hebben het grote voordeel dat Ampe altijd zeer geïsoleerd is geweest binnen de partij. In haar voordeel pleit dan weer dat ze een stemmenkanon is, die de Brusselse Open VLD broodnodig heeft om te overleven. Bovendien heeft ze ook veel betere contacten bij MR dan Vanhengel of Gatz. Bij de Vlaamse verkiezingen haalde Ampe in Brussel bijna 4.000 stemmen. Ze was daarmee afgetekend de populairste, zelfs ten opzichte van de Groen en N-VA-lijsttrekkers, die op lijsten stonden waarop meer was gestemd.

Binnen de Brusselse Open VLD gaat iedereen ervan uit dat Gatz de komende jaren het voortouw zal nemen, en dus dat hij orde op zaken zal stellen. Met zijn publieke uitspraken heeft Vanhengel zijn opvolger in ieder geval geen dienst bewezen. Maar ook nationaal kan Open VLD dit soort interne oorlogen missen als kiespijn. Van Rutten is niet geweten of ze de Brusselse boel de boel zal laten of toch zal eisen dat ze ophouden de vuile was buiten te hangen.