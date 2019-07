Noorse vrouw komt om bij blikseminslag tijdens bergloop in Italië

In het noorden van Italië is zaterdag bij een blikseminslag een Noorse vrouw om het leven gekomen die deelnam aan een bergloop. Dat meldt het Italiaanse agentschap ANSA.

Het 45-jarige slachtoffer deed mee aan de Zuid-Tirol Ultra Skyrace in de Italiaanse Alpen, nabij de grens met Oostenrijk, toen ze rond 19.15 uur op een hoogte van 2.100 meter door de bliksem werd getroffen. De reddingsdiensten evacueerden de vrouw, maar ze bezweek later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De 121 kilometer lange race start en eindigt in Bolzano, in de Italiaanse regio Trentino-Alto Adige.