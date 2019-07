Bizar ongeval: bestelwagen knalt op gevel, geen spoor van bestuurder

Arendonk - In Arendonk heeft zich zondagmorgen een bizar ongeval voorgedaan: een bestelwagen knalde op een gevel, maar de bestuurder was niet te zien. De hulpdiensten vonden wel een slachtoffer onder de bestelwagen.

Buurtbewoners werden gewekt door het kabaal van het ongeval. Mensen haastten zich op straat en zagen een zwaar beschadigde bestelwagen in het midden van de straat staan. Er zat niemand achter het stuur.

Plots ontdekten ze dat er iemand onder de bestelwagen ligt. De persoon werd bevrijd en afgevoerd. Het is onduidelijk of het slachtoffer de chauffeur is, dan wel een voorbijganger.