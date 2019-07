Inwoners Byron Bay geven niet op: tientallen vrijwilligers houden nieuwe zoekactie naar Théo Hayez

Een groep bewoners van Byron Bay geeft de zoektocht naar onze landgenoot Théo Hayez niet op. Ze houden zondag een nieuwe zoekactie aan het strand van Tallow, op goed twee kilometer van de plaats waar de 18-jarige Belg het laatst gezien werd.

Foto: Telefacts Zomer

Sinds Théo Hayez op 31 mei een laatste keer gezien werd in Cheeky Monkey, een bar in Byron Bay, hebben de politie en de familie van de 18-jarige backpacker alles gedaan om hem te vinden. Maar zoektocht na zoektocht leverden niets op, ondanks de massale steun van de inwoners van het Australische dorp.

De politie heeft aangekondigd de zoektocht naar de jongeman gestaakt te hebben, maar dat betekent niet dat de familie en de mensen van Byron Bay het zomaar opgeven. Zij hebben zich gegroepeerd op Facebook, op de pagina Looking for Theo, en kondigen daar aan dat ze zondagochtend opnieuw begonnen zijn met een zoektocht.

De actie situeert zich aan het strand van Tallow, op goed twee kilometer van de bar waar Hayez het laatst gezien werd. Tientallen mensen zijn alweer komen opdagen in de hoop onze landgenoot alsnog te vinden. Op de plaats waar ze zoeken, werd recent een pet van het merk Puma gevonden die van hem geweest zou zijn.

Acht maanden

Op het moment van zijn verdwijning was Hayez al acht maanden in Australië. Hij had al meerdere delen van het land gezien en maakte zich stilaan op voor een terugkeer toen hij spoorloos verdween. Zoektochten leverden niets op, ook het bekijken van camerabeelden leverde nooit een doorbraak op.