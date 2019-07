Drie doden door hevig onweer in Italië

Vorige week was er ook in Italië een hittegolf. Foto: AP

Door hevig onweer in verschillende streken in Italië zijn dit weekend zeker drie doden gevallen. Dat blijkt uit een balans van de ordediensten.

In de nacht van zaterdag op zondag stierf in Rome een vrouw toen haar auto door zware wind werd weggeblazen. De vrouw was op slag dood, meldt het Italiaanse persagentschap Ansa. In de gemeente Fiumicino, nabij de hoofdstad, hield een tornado lelijk huis en richtte veel schade aan. “Het lijkt hier wel een slagveld”, aldus de burgemeester.

Ook Toscane werd dit weekend getroffen door hevig onweer en overstromingen. In de provincie Arezzo kwam een man om het leven toen hij door een modderstroom werd meegesleurd.

In het noorden van Italië kwam zaterdagavond bij een blikseminslag een Noorse vrouw om het leven gekomen. Het 45-jarige slachtoffer deed mee aan de Zuid-Tirol Ultra Skyrace in de Italiaanse Alpen, nabij de grens met Oostenrijk, toen ze op een hoogte van 2.100 meter door de bliksem werd getroffen.